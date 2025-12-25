Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору для отечественных производителей

Минпромторг разработал проект постановления об отсрочке утилизационного сбора для ведущих производителей автомобилей и прицепов в России. Информацию об этом разместили на сайте министерства.

Ведомство предлагает перенести сроки оплаты за четвертый квартал 2025 года и за первые три квартала 2026 года на декабрь 2026 года.

«За IV квартал 2025 года и за I-III кварталы 2026 года крупнейший производитель, заключивший с Министерством промышленности и торговли России специальный инвестиционный контракт в сфере производства транспортных средств <… >, а также крупнейший производитель, осуществляющий производство прицепов, осуществляют уплату утилизационного сбора до 15 декабря 2026 года», — указано в проекте постановления.

С 1 декабря в России изменились правила расчета утильсбора. Теперь его размер зависит не только от объема двигателя, но и от его мощности. Льготный утильсбор для физических лиц, ввозивших легковые машины из-за границы, теперь распространяется только на автомобили с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил. На остальные машины тариф рассчитывается по коммерческим ставкам.

Изменения в утилизационном сборе коснулись и электромобилей, и гибридов. Теперь при расчете ставок учитывается суммарная мощность их двигателей. По словам российских властей, это сделано для того, чтобы стимулировать местное производство и сделать его более привлекательным по сравнению с импортом.

Ранее президент Владимир Путин посоветовал покупать российские машины. Глава государства также выразил надежду, что повышение утильсбора будет не вечным.