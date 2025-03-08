Россияне могут лишиться электросамокатов из-за долгов

ФССП: электросамокаты смогут изымать при задолженности от трех тысяч рублей

Судебные приставы могут конфисковать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности, если задолженность человека составляет более 3 тысяч рублей. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе московского главка ФССП РФ.

Как сообщили в ведомстве, основанием для изъятия или ареста имущества являются любые задолженности, превышающие три тысячи рублей.

«Самокат или иные средства индивидуальной мобильности являются имуществом, поэтому судебный пристав-исполнитель вправе наложить на него арест, а также изъять арестованное имущество», — сообщили в ведомстве.

Электросамокат может быть изъят или арестован за долги по алиментам, штрафам, возмещению морального вреда, а также по другим имущественным взысканиям в пользу физических и юридических лиц и бюджетов России.

Ранее стало известно, что страховые компании рассматривают возможность введения обязательного ОСАГО для владельцев электросамокатов. Полисы могли бы покрывать ущерб, причиненный здоровью и имуществу пострадавших, с лимитами выплат до 500 тысяч рублей за вред здоровью и до 400 тысяч рублей — за материальный ущерб. Однако автоэксперт Антон Шапарин уверен, что введение обязательного страхования для такого вида транспорта в России невозможно.