Совладелец страхового брокера Озеров: перед внедрением ОСАГО для электросамокатов нужно урегулировать ПДД

Страховые компании рассматривают возможность введения обязательного ОСАГО для владельцев электросамокатов. Полисы могли бы покрывать ущерб здоровью и имуществу пострадавших, с лимитами до 500 тысяч рублей за вред здоровью и до 400 тысяч рублей за материальный ущерб. Об этом рассказал «Известиям» совладелец страхового брокера Mainsgroup Павел Озеров.
Средняя стоимость полиса оценивается в шесть тысяч рублей, однако детали зависят от ряда факторов, включая мощность самоката и регион. Специалист подчеркнул, что перед внедрением ОСАГО необходимо урегулировать правила дорожного движения для самокатов, включая ограничение скорости и использование защитных средств.
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