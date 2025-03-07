Совладелец страхового брокера Озеров: перед внедрением ОСАГО для электросамокатов нужно урегулировать ПДД

Страховые компании рассматривают возможность введения обязательного ОСАГО для владельцев электросамокатов. Полисы могли бы покрывать ущерб здоровью и имуществу пострадавших, с лимитами до 500 тысяч рублей за вред здоровью и до 400 тысяч рублей за материальный ущерб. Об этом рассказал «Известиям» совладелец страхового брокера Mainsgroup Павел Озеров.