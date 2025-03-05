Автоэксперт Шапарин: введение аналога ОСАГО для электросамокатов невозможно

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин предложил ввести аналог ОСАГО для владельцев электросамокатов. В беседе с « Инфо24 » идею прокомментировал автоэксперт Антон Шапарин.

По его словам, введение обязательного страхования для такого вида транспорта в России невозможно. Для внедрения подобной системы необходимо разработать механизм регистрации электросамокатов, позволяющий быстро идентифицировать их владельцев и пользователей.

«Сейчас законодательство отсутствует, под контролем у государства только исключительно кикшеринг, поэтому, к глубокому моему сожалению, все эти инициативы повисают в абсолютном вакууме», — заявил специалист.

Он также отметил, что без таких норм непонятно, кому приобретать страховой полис и кто будет нести ответственность за возможный ущерб.