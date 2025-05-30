Россиянам объяснили, в каком случае можно отъехать с места ДТП

Верховный суд России постановил, что водители могут покинуть место ДТП , чтобы избежать затора. Автоюрист Лев Воропаев в беседе с 360.ru рассказал, что это предусмотрено и правилами дорожного движения, но важно соблюсти один момент — сфотографировать или снять на видео машину сразу после аварии.

«Автомобилист имеет право отъезжать с места ДТП. В самих правилах дорожного движения указано, что водитель после дорожно-транспортного происшествия должен зафиксировать свое транспортное средство, в том числе с помощью видео-, фотосредств, и убрать автомобиль с проезжей части, чтобы не создавать препятствий для других транспортных средств», — пояснил он.

В таком случае это не считается скрытием с места ДТП, за которое предусмотрено лишение прав или арест.

Только обязательно нужно зафиксировать положение транспортных средств на проезжей части, еще раз подчеркнул автоюрист. Отгон машины после аварии действительно возможен для предотвращения заторов. Воропаев напомнил, что в последние пять-шесть лет в правила дорожного движения вносили изменения, направленные на снижение пробок.

С 1 апреля в России вступили в силу изменения в правилах дорожного движения, а также в требованиях к водительскому удостоверению. О новых штрафах, условиях продления водительских прав и требованиях для иностранных водителей читайте в материале 360.ru.