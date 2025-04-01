Сегодня 02:09 Скидка меньше, срок больше. Какие изменения в ПДД вступают в силу с 1 апреля 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Общество

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С 1 апреля вступают в силу изменения в правилах дорожного движения, а также в требованиях к водительскому удостоверению. О новых штрафных санкциях, условиях продления срока действия водительского удостоверения и требованиях к иностранным водителям — в материале 360.ru.

Отмена автоматического продления водительских удостоверений С 1 апреля отменяется автоматическое продление срока действия водительских удостоверений. Упрощенный порядок действовал с 2022 по 2024 годы: для продления срока действия не требовалось проходить дополнительные процедуры. Водительские удостоверения, срок которых заканчивается в 2025 году, необходимо заменить. Для замены водительских прав потребуется: медицинская справка: форма № 003-В/у. Стоимость от 2500 до 6000 рублей;

госпошлина: размер составляет 2000 рублей. Срок изготовления нового удостоверения варьируется от нескольких до 10 рабочих дней. Подать заявление можно через ГАИ или портал «Госуслуги».

Интересно Постановление Правительства РФ № 2269 от 23 декабря 2023 года. Водительские удостоверения, срок которых истекал в 2024 и 2025 годах, автоматически продлены на 3 года. Никаких дополнительных действий со стороны водителей не требуется, и продление не отменяется с 1 апреля 2025 года. Постановление Правительства РФ № 2269 от 23 декабря 2023 года. Водительские удостоверения, срок которых истекал в 2024 и 2025 годах, автоматически продлены на 3 года. Никаких дополнительных действий со стороны водителей не требуется, и продление не отменяется с 1 апреля 2025 года.

Замена иностранных водительских удостоверений Иностранцы и лица, получившие вид на жительство или гражданство России до 1 апреля 2024 года, обязаны заменить свои национальные водительские удостоверения на российские до 1 апреля 2025 года. Информация об этом указана в изменениях в законе № 313-ФЗ от 10 июля 2023 года «О безопасности дорожного движения». После 1 апреля для получения российских прав потребуется сдача теоретического экзамена, а иногда и практического. Ранее замена производилась в упрощенном порядке без сдачи экзаменов. Для замены прав потребуется: заявление о выдаче водительского удостоверения;

паспорт гражданина России или заменяющий его документ;

старое водительское удостоверение;

медицинская справка (форма № 003-В/у).

Фото: РИА «Новости»

Интересно Исключением являются граждане Белоруссии. Между Россией и Белоруссией действует соглашение о взаимном признании национальных прав. Исключением являются граждане Белоруссии. Между Россией и Белоруссией действует соглашение о взаимном признании национальных прав.

С 1 апреля управление транспортным средством с иностранным водительским удостоверением будет считаться административным нарушением. За него предусмотрен штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей. Транспортное средство нарушителя отправляется на штрафстоянку. Закон не предусматривает обязательной замены иностранного водительского удостоверения на российские, если человек не планирует передвигаться по территории России за рулем автомобиля. Заменить права можно и позднее, когда возникнет необходимость сесть за руль.

Интересно Водителям необходимо проверить срок действия водительского удостоверения, иностранцам — позаботиться о замене. Также следует вовремя оплачивать штрафы, если не удалось избежать нарушения ПДД. Водителям необходимо проверить срок действия водительского удостоверения, иностранцам — позаботиться о замене. Также следует вовремя оплачивать штрафы, если не удалось избежать нарушения ПДД.

Фото: РИА «Новости»

Медицинская справка Для получения медицинской справки формы № 003-В/у придется пройти ряд врачей: офтальмолога;

психиатра;

нарколога;

хирурга;

терапевта;

при некоторых категориях — невролога. Также необходимо посетить наркологический и психоневрологический диспансеры по месту жительства или месту пребывания. Стоимость медсправки зависит от заведения и региона. В частных клиниках стоимость услуги выше, но и прохождение медкомиссии гораздо быстрее. В среднем цена варьируется от 2500 до 6000 рублей.

Интересно За границей просроченные водительские удостоверения недействительны, даже если в России их продлили автоматически. Тем, кто планирует за рубежом садиться за руль, необходимо заменить водительские права заранее. За границей просроченные водительские удостоверения недействительны, даже если в России их продлили автоматически. Тем, кто планирует за рубежом садиться за руль, необходимо заменить водительские права заранее.

Фото: РИА «Новости»

Новые штрафные санкции С 1 апреля в силу вступают изменения в КоАП РФ, которые регламентируют увеличение размеров штрафов за нарушение правил дорожного движения. Превышение скорости более чем на 80 километров в час: штраф увеличен с 5000 до 7500 рублей.

Вождение в состоянии опьянения: максимальный штраф повышен с 30 000 до 45 000 рублей.

Выезд на полосу встречного движения: штраф увеличен с 5000 до 7500 рублей.

Повторное отсутствие полиса ОСАГО: штраф — от 3000 до 5000 рублей. Ранее за такое правонарушения водитель платил 800 рублей. Изменились скидки при оплате штрафов. Размер скидки с 1 апреля составит 25%, однако срок увеличили до 30 дней.

Интересно Оплатить штраф можно через банковское приложение, на почте, на сайте Госавтоинспекции, через портал «Госуслуги» и с помощью других платежных сервисов. Оплатить штраф можно через банковское приложение, на почте, на сайте Госавтоинспекции, через портал «Госуслуги» и с помощью других платежных сервисов.

Фото: РИА «Новости»

Изменения в ОСАГО Урегулировать убытки по ОСАГО теперь можно полностью онлайн. Подать заявление можно: через «Госуслуги»;

на сайте или в мобильном приложении страховой компании.

с использованием финансовой платформы. Страховая компания принимает решение в течение 20 дней со дня получения автомобиля. Осмотр машины также могут проводить удаленно, на основании видеозаписи или фотографий. Полис ОСАГО теперь также не требуется для регистрации автомобиля, эта норма действует с 1 марта 2025 года. С конца января изменились тарифы на ОСАГО: увеличился ценовой коридор на тарифы для мотоциклов, грузовиков и общественного транспорта.