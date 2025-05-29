Верховный суд разрешил водителям покидать место ДТП при одном условии

Верховный суд РФ решил, что водитель, попавший в ДТП, может временно отъехать с места аварии, если это нужно для обеспечения проезда других машин и предотвращения затора. Такое решение приняли по итогам пересмотра одного дела об административном правонарушении, сообщил ТАСС .

В 2024 году на Ленинском проспекте в Москве произошло ДТП. Женщина, участвовавшая в аварии, уехала с места происшествия на дублер, чтобы не создавать помех для движения. Спустя время районный мировой суд Москвы признал ее виновной по статье «невыполнение обязанностей в связи с ДТП» и лишил водительских прав.

Москвичка подала апелляцию в районный суд, затем в кассационную инстанцию, где жалобы отклоняли.

Верховный суд не согласился с предыдущими инстанциями и частично удовлетворил жалобу. Он постановил, что передвижение автомобиля после аварии возможно, если предварительно зафиксированы все обстоятельства ДТП. Это соответствует правилам дорожного движения.

Ранее машина такси врезалась в автобус на юго-западе Москвы и скрылась с места аварии. В общественном транспорте пострадали две женщины. Одну из них госпитализировали с сотрясением мозга.