Россиянам назвали сроки замены летних шин на зимние
Тишковец: автомобилистам в России можно планировать замену шин в ноябре
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец посоветовал россиянам отложить замену летних шин на зимние до ноября. Он сообщил РИА «Новости», что снег не ляжет раньше этого времени.
«Как минимум в течение двух декад октября выпадение снега и снежный покров не прогнозируется. Поэтому смену автошин на зимний вариант необходимо планировать только на ноябрь», — сказал специалист.
Тишковец предупредил, что в октябре температура воздуха в Центральной России на два-три градуса превысит норму. Ниже +5 градусов столбик термометра опустится лишь в начале ноября.
В разные годы первый снег в Москве, по данным Гидрометцентра, выпадал в среднем в начале ноября. В 2023 году он пошел 25 октября.
В текущем году второй осенний месяц начнется с летнего тепла. Первые три дня температура воздуха превысит +20 градусов. Затем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал похолодание.