Россиянам назвали сроки замены летних шин на зимние

Тишковец: автомобилистам в России можно планировать замену шин в ноябре

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец посоветовал россиянам отложить замену летних шин на зимние до ноября. Он сообщил РИА «Новости» , что снег не ляжет раньше этого времени.

«Как минимум в течение двух декад октября выпадение снега и снежный покров не прогнозируется. Поэтому смену автошин на зимний вариант необходимо планировать только на ноябрь», — сказал специалист.

Тишковец предупредил, что в октябре температура воздуха в Центральной России на два-три градуса превысит норму. Ниже +5 градусов столбик термометра опустится лишь в начале ноября.

В разные годы первый снег в Москве, по данным Гидрометцентра, выпадал в среднем в начале ноября. В 2023 году он пошел 25 октября.

В текущем году второй осенний месяц начнется с летнего тепла. Первые три дня температура воздуха превысит +20 градусов. Затем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал похолодание.