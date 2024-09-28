Москвичам пообещали возвращение летней погоды

С 1 октября в Москву вернется летняя погода, температура воздуха повысится до +22 градусов. Такой прогноз сделал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Со вторника по четверг, на три дня, опять летняя погода. Правда, ночью уже температура будет сильно понижаться», — отметил синоптик.

Он объяснил это смещением воздушных масс из-за ухода антициклона, определяющего погоду в Москве, на восток. С пятницы вновь начнется понижение температуры, но еще какое-то время она будет оставаться выше нормы.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов призвал москвичей не ждать в октябре второго лета. По его словам, снега тоже пока не будет — он выпадет не раньше конца второго осеннего месяца.