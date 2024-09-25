Дождливый октябрь и промозглый ноябрь: как подготовиться к холодам в Москве?

Фото: Global Look Press

Первый снег — удивительное явление природы, которое всегда вызывает смешанные чувства: кто-то радуется как ребенок, а кто-то относится с разочарованием и опаской. Первый снег может стать причиной пробок на дорогах и травм пешеходов из-за гололеда. Но в то же время он дарит ощущение приближающихся праздников и волшебства. Когда в России наступает климатическая зима и как к ней подготовиться — в материале 360.ru.

Что такое климатическая зима

Климатическая зима — период, когда средняя температура воздуха опускается ниже нуля градусов Цельсия. Она может начинаться раньше календарной зимы и заканчиваться позже.

Отличие от календарной зимы в том, что климатическая определяется не по дате в календаре, а по погодным условиям.

В разных регионах климатическая зима может наступать в разное время. Это зависит от географического положения, климатических особенностей и других факторов.

Roman Denisov
Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Какими будут октябрь и ноябрь 2024 в Москве: прогнозы

Осень в Москве обещает быть прохладной и дождливой. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха будет постепенно снижаться с сентября по ноябрь.

В начале средняя температура составит около +15 °C, а к концу ноября опустится до −5 °C.

В октябре ожидается несколько теплых дней, когда воздух прогреется до +18 °C. Однако большую часть месяца температура будет держаться на уровне +7–10 °C. Также в октябре прогнозируются частые дожди.

Интересно

Ноябрь будет самым холодным месяцем осени. Температура воздуха в течение месяца будет колебаться от −3 °C до −5 °C. При этом ожидаются осадки в виде снега и дождя.

Синоптики советуют москвичам подготовиться к холодной осени заранее: приобрести теплую одежду и обувь, а также запастись витаминами для укрепления иммунитета.

Konstantin Kokoshkin/
Фото: Konstantin Kokoshkin//Global Look Press

Когда в Москве выпадет снег в 2024 году

Этот вопрос волнует многих жителей столицы. Ведь от погоды зависит не только настроение, но и планы на выходные.

Увы, точно предсказать дату первого снегопада невозможно. Это связано с тем, что погода — сложная система, которая зависит от множества факторов. Однако метеорологи могут дать приблизительный прогноз.

Konstantin Kokoshkin
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По данным Гидрометцентра, средняя дата первого снега в Москве приходится на начало ноября. Но в последние годы климат меняется, и первый снег может выпасть как раньше, так и позже.

«В случае преобладания холодных воздушных масс первые снежинки сможем увидеть уже в первой декаде октября», — сообщил изданию 76.RU синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Интересно

В 2023 году первый снег обрадовал жителей столицы уже 25 октября.

Важно помнить, что прогноз погоды — лишь предположение. И даже самые точные прогнозы могут не сбыться из-за непредсказуемости климата.

Поэтому лучше быть готовым к любым условиям, иметь при себе зонтик или теплую одежду.

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Как подготочиться к первым холодам в Москве

Первые холода в российской столице могут наступить уже в октябре. Чтобы не мерзнуть и чувствовать себя комфортно, стоит заранее подготовиться к этому времени года.

Вот несколько советов, которые помогут вам встретить холода во всеоружии:

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