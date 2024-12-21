Россиянам напомнили об увеличении штрафов за нарушение ПДД в полтора раза

Юрист Соловьев: штраф за пьяное вождение с 1 января вырастет до 45 тысяч рублей

Начиная с января 2025 года в России повысятся штрафы за большинство нарушений правил дорожного движения. Самое разорительное наказание грозит за пьяное вождение, сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев агентству «Прайм» .

По его словам, в России на 4,5% увеличилось количество ДТП, поэтому законодатели решили ужесточить наказание за самые общественно-опасные нарушения правил. В среднем штрафы повысятся в полтора раза. Так, за езду в пьяном виде и отказ от медосвидетельствование водители заплатят 45 тысяч рублей, причинение среднего вреда здоровью — 15–37,5 тысячи рублей.

Выезд на встречную полосу, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, превышение скорости обернутся штрафом до 7,5 тысячи рублей. За нарушение использования ремня безопасности можно поплатиться 1,5 тысячи рублей, причинение легкого вреда здоровью — до семи тысяч.

Соловьев сообщил, что скидка скидка на оплату штрафа в течение первых 20 дней уменьшится вдвое. Водители сэкономят лишь 25% от суммы.

Кроме того, в новом году изменится наказание за повторную продажу вейпов несовершеннолетним. Нарушителям грозит уголовное наказание.