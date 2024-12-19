Комитет Совфеда одобрил проект ужесточения наказания за отдельные нарушения ПДД
Комитет Совета Федерации поддержал проект об увеличении штрафов за отдельные нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил ТАСС.
Закон предусматривает увеличение штрафа с трех до пяти тысяч рублей за повторное вождение без полиса ОСАГО. За пьяное вождение или передачу управления нетрезвому будут наказывать не на 30, а на 45 тысяч.
Вырастут штрафы также за превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора или регулировщика, движение по полосе для общественного транспорта, езду непристегнутым и многие другие нарушения.
Теперь сенаторы рассмотрят этот законопроект на заседании 20 декабря.
Автоэксперт Петр Баканов одобрил эту идею и заявил, что за хамские нарушения ПДД необходимо наказывать жестко, а за пьяную езду можно увеличить штраф даже не в полтора, а в три раза.