Комитет Совфеда одобрил проект ужесточения наказания за отдельные нарушения ПДД

Комитет Совета Федерации поддержал проект об увеличении штрафов за отдельные нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщил ТАСС .

Закон предусматривает увеличение штрафа с трех до пяти тысяч рублей за повторное вождение без полиса ОСАГО. За пьяное вождение или передачу управления нетрезвому будут наказывать не на 30, а на 45 тысяч.

Вырастут штрафы также за превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора или регулировщика, движение по полосе для общественного транспорта, езду непристегнутым и многие другие нарушения.

Теперь сенаторы рассмотрят этот законопроект на заседании 20 декабря.

Автоэксперт Петр Баканов одобрил эту идею и заявил, что за хамские нарушения ПДД необходимо наказывать жестко, а за пьяную езду можно увеличить штраф даже не в полтора, а в три раза.