Повторную продажу вейпов детям подвели под уголовную статью

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, по которому повторная продажа детям никотинсодержащей продукции, в частности вейпов, повлечет за собой уголовную ответственность. Об этом сообщила «Парламентская газета».
«Принятый сегодня закон — справедливое решение в отношении тех, кто ради наживы губит здоровье наших детей», — заявил председатель палаты Вячеслав Володин.
Наказывать нарушителей предлагают уголовным штрафом от 50 до 80 тысяч рублей или исправительными работами с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Ранее на интернет-площадках полностью приостановили продажу аромаингаляторов для носа. Роспотребнадзор запустил горячую линию, по которой может обратиться каждый, кто заметит реализацию товара. Ведомство напомнило, что эти устройства опасны для здоровья.
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