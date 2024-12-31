Россиянам напомнили о необходимости замены прав с истекшим сроком действия

ГИБДД: водителям нужно заменить права с истекшим в 2022 году сроком действия

Российским автолюбителям, у которых срок действия водительских удостоверений истек в 2022 году, необходимо заменить документы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Водителям нужно пройти медкомиссию, заплатить госпошлину и прийти за новым удостоверением.

Срок действия прав, истекавший в 2022-2023 годах, продлили на три года в апреле 2022-го. Инициатива принадлежала ГИБДД: таким образом ведомство хотело снизить административную нагрузку на россиян и бизнес.

Порядок получения медсправки изменился с 1 марта 2022 года. Например, водителей, которых ранее лишали прав за пьяное вождение, обязали сдавать анализы на наличие психотропных веществ и употребление алкоголя.

Во время управления авто нужно иметь при себе не только права, но и свидетельство о регистрации транспортного средства и действующий полис ОСАГО. Чем грозит поездка без документов, ранее выяснил 360.ru.