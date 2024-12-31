31 декабря 2024 00:06 Забыл права дома. Что грозит за езду без документов 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Транспорт

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Россияне во время управления авто обязаны иметь при себе права, свидетельство о регистрации транспортного средства, а также действующий полис ОСАГО. Но порой водители забывают документы дома и вспоминают об этом уже в пути. Что грозит за такую поездку — в материале 360.ru.

Что делать, если забыл права дома?

Управление машиной без водительского удостоверения считается нарушением правил дорожного движения. Поэтому инспекторы имеют полное право выписать штраф в размере 500 рублей по административной статье. Но здесь стоит учитывать, что управление машиной без прав считается длящимся нарушением, а количество налагаемых штрафов ничем не ограничено. Поэтому водителю могут их выписать на каждом посту ГИБДД, которые он встретит на своем пути. Возможность избежать штрафа есть. Можно объяснить инспектору, что вы забыли права дома, а в качестве подтверждения личности предоставить паспорт или военный билет.

Фото: РИА «Новости»

Данные документов инспектор использует для проверки по электронной базе, чтобы убедиться, что права на вождение машины у водителя есть, он их не лишился и действительно получил, но просто забыл дома. В первый раз можно отделаться предупреждением. Но есть риск попасть на более жесткого инспектора на следующем посту, который уже выпишет штраф. С осени 2022 года в России действуют электронные водительские удостоверения, доступные через мобильное приложение «Госуслуги. Авто». Подлинность документов инспекторы проверяют по QR-коду. Но действующие правила дорожного движения пока не освободили водителей от предоставления настоящего удостоверения. Этот вопрос остается на усмотрение инспектора.

Как действовать, если забыл все документы на машину?

Если дома остались не только права, но и весь пакет документов на автомобиль, то водителю грозит серьезное наказание. Инспектор имеет право отправить машину на штрафстоянку, потому что садиться за руль владельцу транспортного средства строго запрещено.

Фото: Unsplash

Общая сумма штрафов для водителя составит до 15 тысяч рублей. В нее включат оплату парковочного места, услуги эвакуатора и наказание за отсутствие документов. Чтобы не попасть на штраф, лучше всего не забывать документы и права на машину и не садиться без них за руль. Но если это все же произошло, то можно пойти двумя путями: подписать ходатайство о предоставлении прав в короткий срок и самостоятельно отправиться домой за документами или же попросить родных или знакомых привезти права и другие документы на машину. Быстрая доставка прав спасет от штрафа, а привезенное свидетельство о регистрации до приезда эвакуатора — от штрафстоянки.