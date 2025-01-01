Россиянам напомнили о необходимости заменить водительские права в 2025 году

Срок автоматического продления водительских прав, истекших в 2022 году, подошел к концу. Их владельцам после новогодних каникул нужно заменить документы, сообщил РИА «Новости» руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

«Водители, чьи права истекли в январе 2022 года и были автоматически продлены на три года, должны буквально бежать в МРЭО ГИБДД или МФЦ для получения новых „корочек“», — предупредил он.

Для замены водительского удостоверения, по словам юриста, потребуются справка о состоянии здоровья, квитанция об оплате госпошлины и заявление. Хаминский сообщил, что ГИБДД выдаст новые документы в день обращения, а МФЦ — в течение 10 дней.

В 2022 году правительство продлило действие водительских прав и некоторых других документов для того, чтобы снизить административную нагрузку на россиян и бизнес. «Газета.ru» сообщила, что статус своего удостоверения можно проверить в базе ГИБДД.