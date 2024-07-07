Нарушения происходят потом. Зачем продлевать сроки действия водительских прав
Автоэксперт Севостьянов: в продлении действия водительских прав нет смысла
Срок действия водительского удостоверения в России предложили увеличить с 10 стандартных лет до 15. В Госдуме считают, что выдавать документ можно водителям, которые не провоцировали аварии. К инициативе в автомобильном сообществе отнеслись неоднозначно: одни сочли предполагаемые изменения стандартной и довольно понятной историей, другие — абсолютно неоправданной мерой.
Идея принадлежит группе из пяти депутатов, в которую вошли в том числе Владислав Даванков и Сардана Авксентьева. Они хотят внести изменения в статью 25 ФЗ. По мнению парламентариев, нововведение избавит водителей от необходимости часто проходить медосмотр, собирать документы и платить госпошлину в размере двух тысяч рублей.
В пояснительной записке к законопроекту его авторы указали, что мера снизит нагрузку на госорганы, занимающиеся выдачей и продлением водительских удостоверений.
«Более того, возможность продления <…> для водителей, не ставших виновниками дорожно-транспортных происшествий, будет стимулировать их к соблюдению правил дорожного движения и к более ответственному поведению на дорогах», — выразили уверенность в документе.
Действие водительских удостоверений уже продлевали
Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с 360.ru заметил, что, скорее всего, инициативу можно отнести к продолжению истории с продлением срока действия водительских удостоверений из-за отсутствия некоторых материалов для их изготовления.
«У нас с началом спецоперации несколько раз продлевали действие водительских удостоверений. Последний раз — на три года. <…> Автоматом получалось, что их как раз на 15 лет выдали. Скорее всего, это просто продление этой истории», — сказал он.
Интересно
Попов не увидел ничего плохого в инициативе за исключением одного момента. При изменениях, если их примут, нужно учесть необходимость медицинского контроля.
«У нас есть проект федерального закона, который позволит немного ужесточить контроль за медицинскими показателями водителей. Он связан с тем, что будет объединение баз Минздрава и МВД», — сказал собеседник 360.ru.
Последнее, объяснил автоэксперт, позволит оперативно получать данные о том, что у водителя выявляют препятствующие управлению транспортным средством заболевания.
«Соответственно, можно будет каким-то образом на это влиять. В сочетании — нормальная история. Продлили два раза за три года, и ничего страшного не случилось, никакой трагедии не произошло», — заключил он.
Злостных нарушителей ПДД по лицу не определить
Автоэксперт, основатель и руководитель профессиональной гоночной команды B-Tuning Pro Андрей Севостьянов, напротив, счел инициативу не слишком актуальной и ничем не оправданной. Он подчеркнул, что делить водителей на добросовестных и злостных нарушителей бесполезно — этого в момент выдачи водительского удостоверения не понять.
Нарушения происходят потом, когда удостоверение находится на руках и им пользуются.
Андрей Севостьянов
автоэксперт
Севостьянов также назвал каплей в море затраты водителя, на которые указывали авторы инициативы в качестве одного из доводов для внесения изменений в действующее законодательство.
«Речь про какие-то затраты при оплате за новый документ — это капля в море за те 10 лет, что водитель управляет транспортным средством. Он тратит средства на налоги, топливо, техосмотр и обслуживание, платные дороги, зимние и летние шины, мойку, хранение и тому подобное. Стоимость оплаты [пошлины] на этом фоне вообще не имеет значения», — заметил он.
Интересно
Однако за время действия удостоверения, обратил внимание собеседник 360.ru, сам документ может прийти в негодность.
«Лично у меня карточка водителя, которую я получил при плановой замене в целом состоянии, продержалась менее года. Представьте, на что она будет похожа через 10 лет, когда ее передают инспекторам и при оформлении разного рода документов. Руки у людей не всегда чистые, бывают влажными, и хранение не у каждого пользователя бережное», — заметил Севостьянов.
К тому же, изменяется внешность водителя, его прическа. Человек в возрасте 20 лет может выглядеть совсем не так, как в 30, а после 40 у некоторых пробивается седина.
И здесь такие изменения, что и 10 лет могут быть критическими для качественной идентификации владельца удостоверения.
Андрей Севостьянов
Севостьянов предложил забрать у авторов законопроекта служебный автомобиль и водителя — так, по его мнению, депутаты окажутся ближе к реальности.
«Я как водитель с большим стажем и ежедневной практикой по управлению разного рода транспортными средствами не вижу повода для увеличения срока пользованием [удостоверением]», подытожил он, еще раз назвав инициативу пустой и бессмысленной.