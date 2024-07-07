Сегодня 16:37 Нарушения происходят потом. Зачем продлевать сроки действия водительских прав Автоэксперт Севостьянов: в продлении действия водительских прав нет смысла 1 0 0 Фото: РИА «Новости» Транспорт

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Срок действия водительского удостоверения в России предложили увеличить с 10 стандартных лет до 15. В Госдуме считают, что выдавать документ можно водителям, которые не провоцировали аварии. К инициативе в автомобильном сообществе отнеслись неоднозначно: одни сочли предполагаемые изменения стандартной и довольно понятной историей, другие — абсолютно неоправданной мерой.

Идея принадлежит группе из пяти депутатов, в которую вошли в том числе Владислав Даванков и Сардана Авксентьева. Они хотят внести изменения в статью 25 ФЗ. По мнению парламентариев, нововведение избавит водителей от необходимости часто проходить медосмотр, собирать документы и платить госпошлину в размере двух тысяч рублей. В пояснительной записке к законопроекту его авторы указали, что мера снизит нагрузку на госорганы, занимающиеся выдачей и продлением водительских удостоверений. «Более того, возможность продления <…> для водителей, не ставших виновниками дорожно-транспортных происшествий, будет стимулировать их к соблюдению правил дорожного движения и к более ответственному поведению на дорогах», — выразили уверенность в документе.

Фото: Pxhere

Действие водительских удостоверений уже продлевали Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с 360.ru заметил, что, скорее всего, инициативу можно отнести к продолжению истории с продлением срока действия водительских удостоверений из-за отсутствия некоторых материалов для их изготовления.

«У нас с началом спецоперации несколько раз продлевали действие водительских удостоверений. Последний раз — на три года. <…> Автоматом получалось, что их как раз на 15 лет выдали. Скорее всего, это просто продление этой истории», — сказал он.

Интересно Сейчас водительское удостоверение выдают на срок 10 лет. По его истечению водителям необходимо заново получить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению ТС, подать документы и оплатить госпошлину в размере 2000 рублей. Постановлениями правительства России от марта 2022-го и декабря 2023 годов сроки действия удостоверений, истекающих в 2022/25 годах, продлили на три года. Сейчас водительское удостоверение выдают на срок 10 лет. По его истечению водителям необходимо заново получить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению ТС, подать документы и оплатить госпошлину в размере 2000 рублей. Постановлениями правительства России от марта 2022-го и декабря 2023 годов сроки действия удостоверений, истекающих в 2022/25 годах, продлили на три года.

Попов не увидел ничего плохого в инициативе за исключением одного момента. При изменениях, если их примут, нужно учесть необходимость медицинского контроля.

Фото: РИА «Новости»

«У нас есть проект федерального закона, который позволит немного ужесточить контроль за медицинскими показателями водителей. Он связан с тем, что будет объединение баз Минздрава и МВД», — сказал собеседник 360.ru.

Последнее, объяснил автоэксперт, позволит оперативно получать данные о том, что у водителя выявляют препятствующие управлению транспортным средством заболевания. «Соответственно, можно будет каким-то образом на это влиять. В сочетании — нормальная история. Продлили два раза за три года, и ничего страшного не случилось, никакой трагедии не произошло», — заключил он.

Фото: Pxhere

Злостных нарушителей ПДД по лицу не определить Автоэксперт, основатель и руководитель профессиональной гоночной команды B-Tuning Pro Андрей Севостьянов, напротив, счел инициативу не слишком актуальной и ничем не оправданной. Он подчеркнул, что делить водителей на добросовестных и злостных нарушителей бесполезно — этого в момент выдачи водительского удостоверения не понять.

Нарушения происходят потом, когда удостоверение находится на руках и им пользуются. Андрей Севостьянов автоэксперт

Севостьянов также назвал каплей в море затраты водителя, на которые указывали авторы инициативы в качестве одного из доводов для внесения изменений в действующее законодательство.

Фото: РИА «Новости»

«Речь про какие-то затраты при оплате за новый документ — это капля в море за те 10 лет, что водитель управляет транспортным средством. Он тратит средства на налоги, топливо, техосмотр и обслуживание, платные дороги, зимние и летние шины, мойку, хранение и тому подобное. Стоимость оплаты [пошлины] на этом фоне вообще не имеет значения», — заметил он.

Интересно В пояснительной записке к инициативе указывали, что обязанность раз в 10 лет обновлять водительские права увеличивает нагрузку на россиян, но не имеет практического смысла. В ней также отметили, что до продления срока действия удостоверений от двух до трех миллионов жителей России ежегодно тратились на получение новых документов. И общая сумма этих затрат составила порядка шести миллиардов рублей. В пояснительной записке к инициативе указывали, что обязанность раз в 10 лет обновлять водительские права увеличивает нагрузку на россиян, но не имеет практического смысла. В ней также отметили, что до продления срока действия удостоверений от двух до трех миллионов жителей России ежегодно тратились на получение новых документов. И общая сумма этих затрат составила порядка шести миллиардов рублей.

Однако за время действия удостоверения, обратил внимание собеседник 360.ru, сам документ может прийти в негодность.

«Лично у меня карточка водителя, которую я получил при плановой замене в целом состоянии, продержалась менее года. Представьте, на что она будет похожа через 10 лет, когда ее передают инспекторам и при оформлении разного рода документов. Руки у людей не всегда чистые, бывают влажными, и хранение не у каждого пользователя бережное», — заметил Севостьянов.

Фото: РИА «Новости»

К тому же, изменяется внешность водителя, его прическа. Человек в возрасте 20 лет может выглядеть совсем не так, как в 30, а после 40 у некоторых пробивается седина.

И здесь такие изменения, что и 10 лет могут быть критическими для качественной идентификации владельца удостоверения. Андрей Севостьянов

Севостьянов предложил забрать у авторов законопроекта служебный автомобиль и водителя — так, по его мнению, депутаты окажутся ближе к реальности. «Я как водитель с большим стажем и ежедневной практикой по управлению разного рода транспортными средствами не вижу повода для увеличения срока пользованием [удостоверением]», подытожил он, еще раз назвав инициативу пустой и бессмысленной.