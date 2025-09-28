Россиян начнут в режиме реального времени лишать прав при медпоказаниях

С 2027 года ГИБДД получит возможность аннулировать водительские права при обнаружении у автовладельцев определенных заболеваний. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил об этом ТАСС .

«Выстраивается система мониторинга в режиме реального времени. То есть медицинские базы данных сейчас совмещаются с базами данных МВД. <…> Как только есть сигнал о том, что человеку права противопоказаны, не положены, этот сигнал идет в МВД», — сказал он.

Правоохранители не узнают диагноз, лишь сам факт медицинских противопоказаний к вождению. Леонов сообщил, что закон о синхронизации вступит в силу в марте 2027 года. Без него человек даже при наличии заболевания мог продолжать ездит на авто, пока не истечет срок действия его прав.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил вернуть возможность сдавать экзамен на права экстерном, без обучения в автошколе. Автоэксперт Иван Волин предположил, что это не изменит ситуацию на дорогах, но позволит людям сэкономить.