Россиянам рассказали, что случится, если на права будут сдавать без автошколы

Автоэксперт Волин: качество вождения не изменится, если сдать на права экстерном

Если россиянам снова разрешат экстерном сдавать экзамен в ГИБДД, ситуацию на дорогах это не поменяет, однако поможет сэкономить на стоимости обучения. Такое мнение выразил автоэксперт Иван Волин в беседе с «Прайм» .

Он напомнил, что раньше можно было сдавать на права экстерном, самостоятельно подготовившись к экзамену.

«Конечно, у этой практики было много недостатков, поэтому правила были ужесточены и появились автошколы с огромными ценниками и опять-таки негарантированным результатом сдачи экзамена и вообще качества обучения», — сказал собеседник издания.

По его словам, если самоподготовку вернут, уровень вождения у людей не сильно изменится. Все преподаватели и инструкторы нацелены именно на сдачу экзамена. За дальнейшее поведение учеников на дорогах они не отвечают. Запреты и послабления, по мнению Волина, не исправят ситуации.

«Куда важнее заниматься профилактикой административных правонарушений на дорогах общего пользования. Например, отслеживать по камерам тех, кто агрессивно ездит», — предложил эксперт.

Специалист призвал оперативно штрафовать тех, кто не пользуется подворотниками и совершает непозволительные действия во время езды.

Ранее вице-президент НАС Антон Шапарин предложил разрешить сдавать на права без автошколы. По его словам, сейчас в стране более 7500 таких учреждений, но качество подготовки новоиспеченных водителей вызывает вопросы.