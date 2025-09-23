Вице-президент НАС Шапарин предложил разрешить сдавать на права без автошколы

Сейчас в России более 7500 автошкол, и стоимость обучения за последний год выросла на 20%, но качество подготовки вызывает вопросы. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил реформировать систему выдачи прав, сообщил сайт KP.RU .

По словам эксперта, следует ввести обучение правилам дорожного движения в школьный курс и разрешить самоподготовку будущих водителей.

«Чтобы сдать экзамен в ГАИ можно было без наличия аттестата об окончании автошколы», — пояснил специалист.

Но не все поддерживают отмену обязательного обучения в автошколе. Автоэксперт Андрей Ломанов считает, что проблема автошкол — нехватка часов обучения.