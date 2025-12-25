Росавиация отменила ограничения на ночные вылеты из России в Израиль

Росавиация отменила временные ограничения на ночные полеты из России в Израиль. Об этом сообщило ведомство в своем официальном аккаунте во «ВКонтакте» .

Как уточнили в Росавиации, запрет на выполнение рейсов в период с 01:00 до 07:00 по московскому времени больше не действует. Решение принято после детального анализа обстановки на Ближнем Востоке и согласовано с заинтересованными ведомствами.

В агентстве отметили, что возможность летать в любое время суток позволит авиакомпаниям более гибко формировать расписание и повысить удобство перелетов для пассажиров.

В зимнем сезоне 2025–2026 годов рейсы между Россией и Израилем выполняют две российские авиакомпании — «Азимут» и Red Wings. Полеты осуществляются из Москвы, Жуковского, Краснодара, Минеральных Вод и Сочи в Тель-Авив. Общая частота составляет 16 рейсов в неделю.

В Росавиации прорабатывают оснащение самолетов специальными терминалами для предоставления пассажирам услуги интернета на борту. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров.