Росавиация начала прорабатывать оснащение самолетов интернет-терминалами

В Росавиации прорабатывают оснащение самолетов специальными терминалами для предоставления пассажирам услуги интернета на борту. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров.

«Важная, интересная задача, которую сейчас решает „Бюро 1440“», — сказал он.

По его словам, Росавиация сопровождает проект с точки зрения процедур сертификации, так как терминал должен соответствовать требованиям. Доработки могут затронуть конструкцию самолета.

Летом 2025 года появилась информация о том, что пассажиры российских воздушных судов могут получить возможность пользоваться интернетом во время перелетов в 2027–2028 годах.