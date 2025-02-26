Росавиация опровергла введение плана «Ковер» в аэропортах Северного Кавказа

Аэропорты Северного Кавказа работают в штатном режиме, информация о введении плана «Ковер» не соответствует действительности. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

«Аэропорты Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и Владикавказ на 08:35 по московскому времени работают штатно, принимают и отправляют воздушные суда», — заявил он.

Кореняко призвал доверять только официальным источникам информации. По его словам, ложные сведения распространил в том числе Telegram-канала Shot, который сообщил о введении плана «Ковер» в четырех воздушных гаванях утром 26 февраля.

Авторы поста написали, что аэропорты не принимают и не отправляют рейсы якобы из-за угрозы атаки беспилотников.