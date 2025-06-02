Названа дата появления интернета в российских пассажирских самолетах

«Бюро 1440»: интернет в российских самолетах может появиться в 2027–2028 годах

Пассажиры российских самолетов могут получить возможность пользоваться интернетом во время перелетов в 2027–2028 годах. Об этом на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде заявил заместитель генерального директора компании Дмитрий Агафонов, его слова привел ТАСС .

Агафонов отметил, что в настоящее время «Бюро 1440» заканчивает формирование спутниковой группировки, в скором времени сервис будет готов к работе на борту.

«Мы говорим о бортах российского производства. Вокруг этой услуги спрос не утихает. Мы видим по опросам, что около 67% пассажиров говорят, что интернет на борту критически важен», — сказал он.

Замглавы «Бюро 1440» напомнил, что полностью группировку развернут в 2027 году.

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