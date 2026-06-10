Поезда в Крыму с 10 июня будут курсировать только в светлое время суток

В Крыму скорректировали расписание поездов, оперштаб республики с 10 июня ввел новую схему движения пассажирского железнодорожного транспорта. Об этом в телеграм-канале написал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Въезд в Республику Крым железнодорожным транспортом будет осуществляться в светлое время, с 05:00 до 23:00, до Симферополя согласно утвержденному расписанию», — сообщил глава региона.

В летнее время по полуострову будет курсировать 48 пар пригородных поездов, на дальних рейсах — 14 пар по 20 маршрутам. Из них восемь пар по 10 маршрутам будут следовать по региону только в светлое время суток, остальные шесть пар — только до станции в Керчи.

Изменения не повлияют на пригородное сообщение, добавил Аксенов.

Украинский беспилотник в ночь на 8 июня атаковал локомотив пассажирского поезда сообщением Москва — Симферополь, помощник машиниста погиб, машинист получил ранения.

Всех пассажиров поезда днем перевезли в пункт назначения автобусами. Никто из пассажиров не пострадал.