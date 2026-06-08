Пассажиров эвакуированного из-за атак ВСУ поезда доставили в Симферополь

Всех пассажиров поезда Москва — Симферополь, атакованного ночью беспилотником ВСУ, перевезли в пункт назначения автобусами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс».

Поезд номер 68 по расписанию должен был прибыть на конечную станцию в 23:55.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали пассажирский состав на территории Крыма. Погиб помощник машиниста тепловоза, машинист ранен. Никто из пассажиров не пострадал.

Глава республики Сергей Аксенов выразил соболезнования семье погибшего и призвал доверять только официальным источникам информации.

Накануне украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области. В результате удара пострадал ребенок.

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