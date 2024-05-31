Эвакуацию объявили на предприятиях Татарстана
В отдельных районах Казани на предприятиях объявили необходимость эвакуации
В отдельных районах Казани на предприятиях объявлена необходимость эвакуации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана.
«Звук сирены на производстве — это общепринятый сигнал „Внимание всем“, который означает необходимость эвакуации», — указали в релизе.
Промышленные предприятия Татарстана отработали порядок действий при возникновении внештатных ситуаций. Всех сотрудников проинструктировали.
Сразу в двух аэропортах ввели временные ограничении. В воздушной гавани Казани пока не принимают и не отправляют самолеты. Ограничением там действует с 05:57 по московскому времени. В Нижнекамске — с 06:24. Самолеты, которые летят в Казань, отправляют на запасной аэродром в Самаре.
Утром 31 мая украинские боевики беспилотниками атаковали Краснодарский край. Повреждения получила нефтяная база в Темрюкском районе.