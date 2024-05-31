Эвакуацию объявили на предприятиях Татарстана

В отдельных районах Казани на предприятиях объявили необходимость эвакуации

Фото: РИА «Новости»

В отдельных районах Казани на предприятиях объявлена необходимость эвакуации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана.

«Звук сирены на производстве — это общепринятый сигнал „Внимание всем“, который означает необходимость эвакуации», — указали в релизе.

Промышленные предприятия Татарстана отработали порядок действий при возникновении внештатных ситуаций. Всех сотрудников проинструктировали.

Сразу в двух аэропортах ввели временные ограничении. В воздушной гавани Казани пока не принимают и не отправляют самолеты. Ограничением там действует с 05:57 по московскому времени. В Нижнекамске — с 06:24. Самолеты, которые летят в Казань, отправляют на запасной аэродром в Самаре.

Утром 31 мая украинские боевики беспилотниками атаковали Краснодарский край. Повреждения получила нефтяная база в Темрюкском районе.

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