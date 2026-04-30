Расписание электричек в Мосузле изменят в майские праздники

График пригородных поездов в Московском узле поменяют в дни праздников. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Электрички 30 апреля и 8 мая начнут ходить по расписанию пятницы. В праздничные 1-2, 9–10 мая поезда станут курсировать по графику субботы, 3, 11 мая — воскресенья, а 4, 12 мая — понедельника.

Также в связи с праздничными днями на нескольких радиальных направлениях дополнительно запустят 49 электричек. У нескольких поездов маршрута Черусти — Вековка увеличат составность.

Подробно об изменениях можно узнать на официальном сайте РЖД, на вокзалах и остановочных пунктах.

В начале мая также поменяется расписание общественного транспорта в регионе. Автобусы областных перевозчиков 2 мая будут работать по расписанию субботы, а 1 и 3 мая — воскресенья.

Также на объектах транспортной инфраструктуры планируют усилить безопасность. Всего маршруты будут обслуживать более 6,5 тысячи автобусов.