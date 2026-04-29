В майские праздники в Подмосковье изменится расписание транспорта

В первые майские праздники изменится расписание общественного транспорта в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве транспорта региона.

Автобусы областных перевозчиков 2 мая будут работать по расписанию субботы, а 1 и 3 мая — по графику воскресенья. На маршрутах будут курсировать более 6,5 тысяч автобусов, из них более 4,3 тысячи — транспортных средств перевозчика «Мострансавто».

Пригородные поезда 30 апреля будут работать по расписанию пятницы, 1 и 2 мая — по расписанию субботы, а 3 мая — по расписанию воскресенья.

На объектах транспортной инфраструктуры и в автопарках усилят меры безопасности. С водительским составом проведут дополнительные инструктажи по правилам дорожного движения и перевозки пассажиров.

На период праздников назначено 49 дополнительных поездов. Среди них: * №7012/7011/7021 Москва — Муравьево; * №7024/7018/7017 Муравьево — Москва; * №7031 Москва (Курский вокзал) — Тула-1; * №7032 Тула-1 — Москва (Курский вокзал); * №7083/7084 Москва (Площадь трех вокзалов) — Владимир и другие.

С 30 апреля увеличится количество поездов, курсирующих между Россией и Беларусью. С 1 мая начнет курсировать дополнительный рейс Смоленск — Витебск — Смоленск. Также на праздничные дни назначены дополнительные рейсы между Смоленском и Витебском.

Пассажиров просят заранее планировать поездки и уточнять актуальное расписание перед поездками.