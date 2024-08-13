Раскрыта цена новых Lada Granta для рынка Египта
Цены на новые Lada Granta на рынке Египта оказались ниже российских
Российские легковые автомобили Lada Granta 2024 года выпуска поступили на рынок Египта. По своей цене они оказались ниже, чем в России. Стоимость машины начинается от 285 тысяч египетских фунтов (525 тысяч рублей) за машину с ручной коробкой передач, до 370 тысяч фунтов (681 тысяча рублей) — с «автоматом». Об этом со ссылкой на торговую площадку Yalla Motor сообщил RT.
Стоимость самой бюджетной версии Lada Granta с кузовом седан на сайте «АвтоВАЗа» начинается от 699 999 рублей. За самую дорогую версию — Cross — придется заплатить один миллион 120 тысяч рублей.
По данным агентства «Автостат», цены на Lada Granta начали расти в первой половине июля, когда седан подорожал на две тысячи рублей.
Официальный представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский объявил, что в сентябре начнется серийный выпуск новой модели Lada Aura. До конца года с конвейера выйдет около трех тысяч новых машин. Впервые обновленную машину представили на Петербургском экономическом форуме.
Для перехода на новое производство автомобильный завод компании приостановил работу в конце июля. Рабочие вернутся к станкам 18 августа.