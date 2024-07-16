Производство Lada Aura решили запустить осенью

«АвтоВАЗ» планирует начать производство Lada Aura в сентябре

Фото: РИА «Новости»

«АвтоВАЗ» планирует запустить производство Lada Aura в сентябре и собрать до конца года около 3000 автомобилей, в том числе упрощенной комплектации. Об этом сообщил РИА «Новости» официальный представитель компании Сергей Ильинский.

«Темп выпуска Lada Aura в 2025 году составит 2,5 автомобиля в час», — отметил он.

Ильинский добавил, что завод готов вдвое нарастить объемы производства в случае изменений в законодательстве о госзакупках.

Президент России Владимир Путин 16 июля приехал на торжественную церемонию открытия Северного обхода Твери на таком автомобиле. Глава государства высоко оценил машину.

Авто создали на платформе Lada Vesta и представили на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году.

Ранее автоэксперт Петр Баканов рассказал, что Lada Aura отлично подошла бы для работы в такси.

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