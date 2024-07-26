«АвтоВАЗ» на время остановит производство автомобилей

«АвтоВАЗ» остановит выпуск машин Lada на 3 недели

Svetlana Vozmilova/Global Look Press
Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Сотрудники компании «АвтоВАЗ» уйдут в отпуск с 29 июля по 18 августа. На это время производство машин Lada приостановят, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

В течение трех недель отпуска компания модернизирует и отремонтирует оборудование и оптимизирует конвейер для сборки внедорожников.

Также «АвтоВАЗ» организует бесперебойную работу предприятия. Линию сборки машин запустят 19 августа.

Ранее официальный представитель компании Сергей Ильинский рассказал, что автопроизводитель начнет выпускать Lada Aura уже в сентябре этого года. «АвтоВАЗ» планирует до конца года собрать три тысячи автомобилей. В случае изменений в законодательстве о госзакупках производство нарастят вдвое, указал Ильинский.

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