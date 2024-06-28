Рабочие восстановили второй путь на месте схода поезда в Коми

РЖД: движение поездов по участку Инта-1 — Угольный в Коми восстановили

Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram

Железнодорожное движение по перегону Инта-1 — Угольный в Коми возобновили в полном объеме. Рабочие восстановили размытую насыпь, и открыли второй путь, сообщили РЖД.

«Движение открыто по обоим путям перегона. Все задержанные в результате схода поезда вводятся в график», — объявила пресс-служба компании.

Рабочие восстановили путь, на котором после подмыва насыпи произошел сход поезда № 511 Воркута — Новороссийск. Они возвели новую насыпь, уложили 200 метров рельсошпальной решетки и выровняли этот участок при помощи спецтехники. Движение запустили в 03:42.

Восстановительные работы на месте аварии сняли на видео. Поезд сошел с рельсов 26 июня, на нем ехали 215 пассажиров. Погибли три человека. Один из пострадавших рассказал 360.ru, что сначала показалось, будто в поезде нажали стоп-кран, но потом пассажиров стало бросать в разные стороны. Вагон, в котором ехал мужчина, рухнул в воду.

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