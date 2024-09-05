Путин заявил о необходимости полностью электрифицировать БАМ
Путин: БАМ должен стать полностью электрифицированным
Байкало-Амурская магистраль (БАМ) должна стать не только двухпутной, но и полностью электрифицированной. Об этом сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2024.
Модернизация БАМа стала более масштабным проектом, чем его строительство в Советском Союзе, добавил российский лидер.
Пленарное заседание ВЭФ с участием Путина стартовало во Владивостоке 5 сентября. В начале мероприятия президент отметил, что Дальний Восток представляет собой флагман новой глобальной экономической реальности.
Интерес к этому важному российскому региону проявляют представители бизнеса, ученые и органы власти. Дальний Восток открывает возможности для взаимовыгодного сотрудничества, подчеркнул глава государства.