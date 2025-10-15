Путин рассказал о главной цели модернизации дорожного хозяйства

Главной целью модернизации дорожного хозяйства президент Владимир Путин назвал повышение качества жизни граждан. Об этом он заявил на совещании с членами правительства , приуроченном к профессиональным праздникам работников дорожного хозяйства и автотранспорта.

«Все это необходимо для устойчивого развития регионов и всей страны, для достижения нашей главной цели — улучшения качества жизни людей», — сказал он.

Путин отметил, что автотранспорт занимает первое место по объемам перевозки грузов в России, а рост его доли в экономике обеспечивается ускоренным обновлением дорожной инфраструктуры. Он подчеркнул, что этот темп необходимо сохранить.

Президент напомнил о планах привести к 2030 году не менее 85% федеральных трасс и дорог крупнейших агломераций в нормативное состояние, а также довести долю соответствующих стандарту региональных дорог до 60%.

По словам Путина, развитие транспортной сети, внедрение современных технологий и экологических стандартов должны содействовать устойчивому росту регионов и страны в целом.