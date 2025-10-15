Путин отметил главенствующую роль автотранспорта в области перевозки грузов

Автомобильный транспорт занимает в России первое место по объемам перевозки грузов. Об этом на совещании с правительством заявил президент России Владимир Путин.

«Отмечу, что автотранспорт занимает у нас первое место по объемам перевозки грузов, причем его доля в общем объеме грузоперевозок растет», — сообщил Путин на совещании, которое проходило в режиме видеоконференции.

Глава государства отметил также, что необходимо сохранить высокий темп обновления дорожной инфраструктуры.

Встреча проходила в преддверии Дня работников дорожного хозяйства и Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Путин поручил интенсивнее внедрять современные технологии в сфере дорожного хозяйства, а также следовать более высоким стандартам в области экологии.