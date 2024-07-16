Путин за рулем Lada Aura прибыл на открытие участка трассы М-11

Фото: РИА «Новости»

С открытием Северного обхода Твери дорога между Москвой и Санкт-Петербургом станет быстрее на час, заявил президент РФ Владимир Путин. Отдельно глава государства отметил, что открытие новых участков дорог позволяет сделать новые шаги в укреплении логистики в стране, сообщило РИА «Новости».

Во вторник утром президент за рулем Lada Aura прибыл на участок Северного обхода Твери — трассы М-11 «Нева».

Строительство этого участка стартовало весной 2022 года, объект вводится с опережением графика на год.

Надежные дороги являются одним из ключевых условий роста всей экономики России, подчеркнул Путин.

По словам главы государства, открывая новые участки трасс, страна делает еще один шаг в укреплении логистики и новых транспортных коридоров.

Крым и Кубань охватили мощные пожары. Почему их так сложно потушить?

Сначала механизм, потом изменения. Почему новые правила для блогеров-тысячников не сработают

Девять выстрелов и три стрелка? Новые подробности в деле о покушении на Трампа

Трехдневный крестный ход из Мытищ в Сергиев Посад стартовал в Подмосковье

Новое слово в детской медицине. Уникальный медицинский центр заработает в Подмосковье в августе

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте