Путин за рулем Lada Aura прибыл на открытие участка трассы М-11
С открытием Северного обхода Твери дорога между Москвой и Санкт-Петербургом станет быстрее на час, заявил президент РФ Владимир Путин. Отдельно глава государства отметил, что открытие новых участков дорог позволяет сделать новые шаги в укреплении логистики в стране, сообщило РИА «Новости».
Во вторник утром президент за рулем Lada Aura прибыл на участок Северного обхода Твери — трассы М-11 «Нева».
Строительство этого участка стартовало весной 2022 года, объект вводится с опережением графика на год.
Надежные дороги являются одним из ключевых условий роста всей экономики России, подчеркнул Путин.
По словам главы государства, открывая новые участки трасс, страна делает еще один шаг в укреплении логистики и новых транспортных коридоров.