KP.RU: кольцевую дорогу вокруг Азовского моря могут построить к 2028 году

Российские власти озвучили Стратегию развития Приазовья до 2040 года, в которой говорится, что вокруг Азовского моря может появиться кольцевая дорога. Об этом написал сайт kp.ru.
Власти считают, что дорога вокруг акватории решит проблему с отсутствием скоростных трасс около побережья. Предполагается, что новая трасса будет четырехполосной и откроется в 2028 году. В состав магистрали, по информации издания, будут входить участки платных дорог М-4 «Дон» и «Таврида», а также Крымский мост.
Ранее сообщалось, что Стратегию развития Приазовья представили Владимиру Путину на выставке проектов Агентства стратегических инициатив.