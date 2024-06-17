KP.RU: кольцевую дорогу вокруг Азовского моря могут построить к 2028 году

Российские власти озвучили Стратегию развития Приазовья до 2040 года, в которой говорится, что вокруг Азовского моря может появиться кольцевая дорога. Об этом написал сайт kp.ru.

Власти считают, что дорога вокруг акватории решит проблему с отсутствием скоростных трасс около побережья. Предполагается, что новая трасса будет четырехполосной и откроется в 2028 году. В состав магистрали, по информации издания, будут входить участки платных дорог М-4 «Дон» и «Таврида», а также Крымский мост.

Ранее сообщалось, что Стратегию развития Приазовья представили Владимиру Путину на выставке проектов Агентства стратегических инициатив.

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