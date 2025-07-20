Путин объяснил, почему никогда не соглашался ликвидировать российский автопром

Поддерживать отечественных производителей, в том числе автопром, необходимо для технологической независимости. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину .

По словам российского лидера, мнение о том, что российский автопром не нужен, звучало и в середине 90-х. Еще тогда он дискутировал с коллегами из правительства, которые считали, что государство бесконечно и безнадежно отстало в этой сфере, и куда лучше будет закупаться за границей.

«Есть другая сторона медали. <…> Мы должны говорить о технологической независимости. Одни потребляют, другие производят, и это большая группа товаров. Если мы будем все покупать за нефтегаз, а сейчас ситуация, когда нам и нефтегаз пытаются отрубить, то Россия просто утратит свою конкурентоспособность, а за ней и суверенитет», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что российский автопром начали развивать поэтапно. Первым этапом было производство с западными партнерами, предоставление им разрешения заниматься сборкой в России.

На втором — в 2010 году — увеличили требования к объему локализации. А с 2016-го ввели требования о высокой локализации основных узлов.

«К чему это привело? В 2022 году от нас так называемые партнеры удрали, но к этому времени уровень современности производства, уровень технологической культуры был достаточно высокий. И удалось предотвратить коллапс предприятий и отрасли, возродить ее и двигать вперед», — заключил глава государства.

Ранее стало известно, что Путин пообещал настроить систему поддержки автопрома в России.