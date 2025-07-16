Путин пообещал настроить систему поддержки автопрома в России

Систему поддержки отечественного автопрома будут настраивать так, чтобы помочь производителям и не навредить покупателям. Об этом президент Владимир Путин заявил во время рабочей поездки в Магнитогорск.

«Сейчас правительство тоже думает над реализацией таких программ, и, конечно, будем настраивать систему таким образом, чтобы помочь производителям в увеличении отечественных выпусков», — сказал он.

Путин отметил, что инфляция немного создает проблемы и автопром нуждается в особой поддержке. Поэтому власти будут продолжать настраивать систему таким образом, чтобы помочь людям в покупке транспорта.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин ранее заявил, что введение в России новых правил утильсбора для импортных моделей приведет к подорожанию как подержанных, так и новых отечественных машин.