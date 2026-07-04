Пулково обслужило более 80 рейсов после снятия ограничений

Аэропорт Пулково по состоянию на 12:00 в субботу обслужил более 80 рейсов и 10 тысяч пассажиров на вылет и прилет после снятия ограничений на полеты. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

На более чем два часа задержались 34 рейса. Семь бортов вернулись в Санкт-Петербург с запасных аэродромов.

«Команда аэропорта Пулково совместно с авиакомпаниями работает над восстановлением расписания», — подчеркнули в пресс-службе.

Росавиация с 05:54 в субботу вводила временные ограничения на использование воздушного пространства в Пулкове. В 09:06 их отменили.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял, что минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку 72 беспилотников на город. По его словам, ВСУ ударили по нефтяному терминалу в Кировском районе, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.