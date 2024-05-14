Автоэксперт Баканов: Lada Aura отлично подойдет для работы в такси | 360°

Транспорт 14 мая 2024, 11:06 Автоэксперт Баканов: Lada Aura отлично подойдет для работы в такси

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Российские производители планируют обеспечить автомобилями парк такси, который сейчас занимают китайские бренды. Для работы в такси отлично подойдет Lada Aura, сообщил автоэксперт Петр Баканов в беседе с ОТР.

По его словам, этот автомобиль скорее относится к бизнес-классу, а не представительскому. Вероятно, что для работы в такси АвтоВАЗ выпустит модель с простой комплектацией без электропривода сидений и кожаных салонов.

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На рынке это будет вполне востребованный и ходовой автомобиль, отметил Баканов. Однако о возможной стоимости машины рассуждать пока рано.