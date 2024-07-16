Путин дал оценку автомобилю Lada Aura
Путину понравился автомобиль Lada Aura
Президенту России Владимиру Путину понравился автомобиль Lada Aura, на котором он приехал на торжественную церемонию открытия Северного обхода Твери — автодороги M-11 «Нева». Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Да, автомобиль Путину понравился. Но это не личная машина, ее предоставили организаторы», — сказал пресс-секретарь главы государства.
Весной 2022 года стартовало строительство этого участка трассы М-11 «Нева», объект введут в эксплуатацию с опережением графика ровно на год. Этот фрагмент трассы станет последним перед запуском скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани. Путин отмечал, что теперь дорога между двумя крупнейшими городами России будет занимать на час меньше.
Ранее президент заявил, что надежные дороги являются одним из ключевых условий роста всей экономики страны.