Продажи российского авторынка в 2024 году показали рост

Минпромторг заявил о росте продаж новых машин в 2024 году на 39%

Общий объем проданных в России автомобилей возрастом не более трех лет по итогам 2024 года составил 1 836 029 единиц. Этот показатель на 39% выше, чем годом ранее. Такую статистику привели в пресс-службе Министерства промышленности и торговли .

В ведомстве добавили, что продажи машин отечественной сборки по в 2024 году выросли на 28% до 829 тысяч единиц.

В разбивке по секторам самый большой прирост показал сегмент легковых автомобилей, которых в 2024 году продали 1 553 608 единиц (+47%).

На втором месте оказались легкие коммерческие автомобили с результатом 140 292 единиц (+34%), замкнули тройку автобусы, которых в 2024 году продали 20 567 единиц (+16%).

При продажи грузовых машин упали в 2024 году. Этот сектор авторынка закончил с результатом 121 562 реализованные единицы, что на 13% меньше, чем в прошлом году.

Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров объявил, что ожидает роста объемов производства отечественных автомобилей в ближайшие годы. Он напомнил, что на пике отечественные заводы выпускали до трех миллионов транспортных средств в год. По словам министра, работающие сейчас производственные площадки способны выпускать не меньше.