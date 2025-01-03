Количество автомобильных заводов в России назвали оптимальным

Российский рынок производства автомобилей продолжит расти. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров, передало РИА «Новости» .

«На пике авторынок России составлял три миллиона единиц. И мы создали производственные мощности на три миллиона. Поэтому я считаю, что количество автозаводов, которое у нас сейчас имеется, оптимальное», — сказал он.

Первый вице-премьер добавил, что по итогам 2024 года рост рынка и производства автомобильной отрасли в стране составит от 30 до 50%. Количество проданных машин достигнет 1,8 миллиона.

Ранее россиянам рассказали, какими будут цены на автомобили в 2025 году. Из-за ослабления курса рубля и повышения утилизационного сбора продажи новых машин сократятся на 10-15%. Стоимость отечественных авто поднимется на 8-10%. Новые машины могут подорожать на 20%.