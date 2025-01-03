Количество автомобильных заводов в России назвали оптимальным
Мантуров: в России сейчас оптимальное количество автомобильных заводов
Российский рынок производства автомобилей продолжит расти. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров, передало РИА «Новости».
«На пике авторынок России составлял три миллиона единиц. И мы создали производственные мощности на три миллиона. Поэтому я считаю, что количество автозаводов, которое у нас сейчас имеется, оптимальное», — сказал он.
Первый вице-премьер добавил, что по итогам 2024 года рост рынка и производства автомобильной отрасли в стране составит от 30 до 50%. Количество проданных машин достигнет 1,8 миллиона.
Ранее россиянам рассказали, какими будут цены на автомобили в 2025 году. Из-за ослабления курса рубля и повышения утилизационного сбора продажи новых машин сократятся на 10-15%. Стоимость отечественных авто поднимется на 8-10%. Новые машины могут подорожать на 20%.