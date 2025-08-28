В очереди у Крымского моста застряли 1300 автомобилей

Очередь из машин у Крымского моста со стороны Керчи достигла почти 1350. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1343 транспортных средств. Время ожидания более трех часов», — заявили в публикации.

Со стороны Тамани пробки перед пунктом досмотра нет.

Ранее большая очередь скопилась с обеих сторон Крымского моста 17 августа. Ожидание составило около трех часов. Проезда на территорию Крыма ждали 1100 машин, также 703 автомобиля готовились к выезду из полуострова. О причинах образования заторов не сообщили.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет до этого назвал очереди перед Крымским мостом сезонным явлением. По его словам, в это время года большой турпоток.