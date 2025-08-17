Пробки скопились по обе стороны Крымского моста

Число скопившихся у Крымском моста машин приблизилось к двум тысячам

Время ожидания в образовавшихся пробках с обеих сторон Крымского моста составляет около трех часов. Такие данные по состоянию на 16:00 привел Telegram-канал информационного центра о ситуации на автомобильных подходах к Крымскому мосту.

Проезда на территорию полуострова ожидают 1100 автомобилей, и еще 703 транспортных средства готовятся к выезду из Крыма.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1100 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 703 транспортных средства. Время ожидания более двух часов», — указали в публикации.

О причинах образования заторов в информационном центре не уточнили.

В последний раз крупные очереди на въездах на Крымский мост скапливались в понедельник, 11 августа.

Общее число машин со стороны Тамани составлял 1290 единиц, еще 330 машин готовились к выезду из Крыма.