Приграничные с Россией аэропорты Финляндии отказались от GPS-навигации

Авиация Восточной Финляндии столкнулась с проблемами в работе GPS. Из-за этого аэропорты в городах Йоэнсуу, Савонлинна и Лаппеенранта решили перейти с устройств спутниковой навигации на устаревшее радионавигационное оборудование, сообщило агентство Reuters .

Финские власти уверены, что Россия создала помехи сигналам глобальной навигационной спутниковой системы GNSS и системы позиционирования GPS в восточном приграничье и в районе Балтийского моря. По их мнению, соседнее государство таким способом защитило свои нефтяные порты и другую инфраструктуру от авиаударов и беспилотников. Российские службы эту информацию опровергли.

Для решения проблемы оператор гражданской авиации Finavia решил задействовать радионавигационную систему, разработанную в 1960 годах, в качестве альтернативного метода захода на посадку при помехах GPS. Устаревшее оборудование в сентябре подключили в аэропортах в городах Йоэнсуу и Савонлинна, а в ближайшем будущем запустят в Лаппеенранта.

«Мы сохранили некоторую более раннюю системную инфраструктуру, даже если она не обязательно использовалась в эксплуатации. Теперь мы смогли обновить ее, чтобы снова ввести в эксплуатацию», — сказал руководитель отдела инфраструктуры и безопасности Finavia Анри Ханссон.

Россияне по-прежнему не могут попасть в Финляндию через сухопутную границу. Ограничения действуют около года.