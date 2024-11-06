Финские власти задумались об открытии одного КПП на границе с Россией

Ilta-Sanomat: Финляндия в рамках эксперимента может открыть КПП на границе с РФ

Финские власти могут в качестве эксперимента открыть один из контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией уже этой зимой, причем сделают это неожиданно. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Ilta-Sanomat .

Издание отметило, что восточная граница страны закрыта уже почти год и финское правительство не планирует открывать ее в ближайшее время. При этом, если оценка угрозы изменится, то власти Финляндии могут решиться на проведение эксперимента с ее открытием, но только зимой, а не весной.

«Однако восточная граница не будет открыта полностью, а будет открыт только один пограничный пункт», — говорится в материале.

Этой весной финский премьер Петтери Орпо отказался общаться с русскоязычными жителями о возможном открытии границы, ссылаясь на плотный график.

Ранее финский дипломат Марья Лийвала сообщила, что МИД Финляндии направил России ноту из-за порчи забора у посольства страны в Москве, где неизвестные нанесли надпись на шведском языке «Аландские острова — наши».