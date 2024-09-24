При сотрудниках ГАИ никто в «шашки» не играет. Как наказать за опасное вождение?

В Госдуме одобрили проект закона о штрафах за опасное вождение. С лихачей хотят взыскивать от трех до пяти тысяч рублей, а в случае повторного нарушения — лишать прав. Автоэксперт Лев Воропаев на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко отметил, что фиксировать такие случаи с технической точки зрения в принципе невозможно.

Инициативу поддержали в думском комитете по госстроительству и законодательству, напомнил «Интерфакс». Законопроект одобрили к принятию в первом чтении.

«На сегодняшний момент, так как камеры фотовидеофиксации, автоматические, не способны определять данные нарушения, все отдадут на откуп сотрудникам Госавтоинспекции», — заметил Воропаев.

Собеседник 360.ru подчеркнул, что выявить нарушения под силу только им, пока камеры не научат определять опасное вождение каким-либо способом, в том числе при помощи искусственного интеллекта.

«Первая проблема, которая приходит на ум — это должно быть определенное расстояние, причем значительное. То есть должно быть несколько перестроений из одного ряда в другой. А это все-таки метров 300-400. То есть надо, чтобы камера способна была выявлять на таком расстоянии этот маневр. Думаю, это самая главная проблема», — пояснил автоэксперт.

Воропаев допустил, что именно с ней и пытаются разобраться разработчики. Он еще раз обратил внимание на тот факт, что выявлять нарушения пока что смогут лишь сотрудники ГАИ — либо визуально, либо при помощи записанных самими автолюбителями видео.

«Другие способы зафиксировать данные нарушения на этом этапе, к сожалению, отсутствуют», — заключил собеседник 360.ru.